Hasan Ali Kaldırım'dan örnek oluşturacak hareket
Amedspor'un formasını giyen milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla şehrin farklı noktalarına mama bıraktı. Kaldırım, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı ve herkesin imkanları ölçüsünde destek olabileceğini vurguladı. Bu hareketi, hayvanseverlerin dikkatinden kaçmadı ve birçok kişi oyuncuya duygu dolu mesajlarla destek verdi.
TFF 1. Lig ekibi Amedspor'un formasını giyen milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'dan örnek oluşturacak bir hareket geldi.
ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINA MAMA BIRAKT
Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen yıldız futbolcu, sokak hayvanları için harekete geçti. Hasan Ali Kaldırım, sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla mama alarak kentin farklı noktalarında dağıtım yaptı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI, YÜZLERCE YORUM GELDİ
Sokak hayvanlarını beslediği anları sosyal medya hesabından paylaşan Kaldırım, sokak hayvanlarının yaşam koşullarına dikkat çekerek herkesin imkanları ölçüsünde destek olabileceğini vurguladı. Yıldız ismin bu davranışı, hayvanseverlerin dikkatinden kaçmadı. Birçok hayvansever, Hasan Ali Kaldırım'ın paylaşımının altına duygu dolu mesajlar yazarak oyuncuya yaptığı hareket nedeniyle destek gösterdi.