Hasan Ali Kaldırım'dan örnek oluşturacak hareket

TFF 1. Lig ekibi Amedspor'un formasını giyen milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'dan örnek oluşturacak bir hareket geldi.

ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINA MAMA BIRAKT

Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen yıldız futbolcu, sokak hayvanları için harekete geçti. Hasan Ali Kaldırım, sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla mama alarak kentin farklı noktalarında dağıtım yaptı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI, YÜZLERCE YORUM GELDİ

Sokak hayvanlarını beslediği anları sosyal medya hesabından paylaşan Kaldırım, sokak hayvanlarının yaşam koşullarına dikkat çekerek herkesin imkanları ölçüsünde destek olabileceğini vurguladı. Yıldız ismin bu davranışı, hayvanseverlerin dikkatinden kaçmadı. Birçok hayvansever, Hasan Ali Kaldırım'ın paylaşımının altına duygu dolu mesajlar yazarak oyuncuya yaptığı hareket nedeniyle destek gösterdi.