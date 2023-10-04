Harlem Globetrotters 2023 Dünya Turu için Türkiye'ye Geliyor

Dünyaca ünlü basketbol şov takımı Harlem Globetrotters, 2023 dünya turu kapsamında Türkiye'ye geliyor. Ankara ve İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak olan Globetrotters, Washington Generals ile yapacakları karşılaşmada basketbol yetenekleriyle dikkat çekecek.

İSTANBUL /

Dünyaca ünlü basketbol şov takımı Harlem Globetrotters, 2023 dünya turu kapsamında 1 yıllık aranın ardından yeniden Türkiye'ye geliyor. Harlem Globetrotters, 10 Ekim Salı günü Ankara Arena'da ve 12 Ekim Perşembe günü de İstanbul'da Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak.

Globetrotters yıldızları, dünyanın en çok kazanan takımına karşı amansız bir mücadele verecek olan Washington Generals ile yapacakları karşılaşmada basketbol yetenekleri ile sevenlerinin ilgisini çekecek.

Yüzüncü yıl dönümüne yaklaşan Harlem Globetrotters, dünyada basketbol sevgisinin yayılmasına büyük katkıda bulunmuş, sanatvari atletizmleri ve benzersiz hareketleriyle, seyircilere farklı deneyimler sundu.