Harekete geçtiler! Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu

Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finalinin Türkiye'de oynanması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını istiyor.

Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF'ye resmi başvuru yaptı. Sarı-kırmızılılar, kupanın Türkiye'de oynanmasını istiyor.

BAŞVURU YAPTILAR

Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasının tartışmaları sürüyor. Galatasaray, Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynatılmaması için TFF'ye resmi başvuruda bulundu.

TFF, "SUUDİ ARABİSTAN'DA OYNANACAK" DEDİ

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağını açıklamıştı. Federasyon, daha sonra bu tarihte değişiklik olduğunu açıklamış ve maçın 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da olacağını duyurmuştu.

TFF'nin Süper Kupa maçı için son açıklaması şu şekilde;

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır."