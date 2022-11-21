Hani alkol yasaktı! Katar'da oyunculara verilen ödül kaos çıkarttı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndaki alkol yasağının tartışmaları sürerken oyunculara verilen ödül kaos çıkarttı. Maçın en iyi oyuncusuna alkol markasının yer aldığı kupalar verildi. Alkolü yasaklayan Katarlı yetkililerin reklam anlaşmalarında farklı bir yol izlemesi futbolseverleri çıldırttı.

Alkol yasaklarıyla gündemden düşmeyen Katar'da futbolculara verilen 'maçın en iyi oyuncusu' ödülleri kriz çıkarttı. Stat ve çevresinde alkole izin vermeyen Katarlı yetkililer, reklam anlaşmalarına ise engel getirmiyor.

HERKES ŞAŞIRDI

Alkol markalarıyla ilişkilerini bozmayan Katarlı yetkililer, tartışılan bir kara daha imza attı. Katar'da maçın oyuncusu ödülü alkol markasının reklamı önünde yapılıyor. Futbolculara verilen temsili kupada da alkol markasının imzası bulunuyor. Bu çelişkili kararlar futbolseverlerden büyük tepki gördü.

İLK ÖDÜL VALENCIA'YA

Alkol tanıtımlı ilk ödül Ekvador'un Fenerbahçeli futbolcusu Enner Valencia'ya verildi. Ardından İngiltere'nin genç yıldızı Saka bu ödülü aldı.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler: