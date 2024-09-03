- Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası, İstanbul'da başladı

İSTANBUL - Bu yıl 22. kez düzenlenen 'Balaban-Theory' Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası, İstanbul Bahçelievler'de başladı.

BilardoMax'ın ev sahipliğinde organize edilen 22. 'Balaban - Theory' Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası, İstanbul'da başladı. Organizasyonda bu sene dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve bilardo dünyasının önde gelen isimlerinden Belçikalı Frederic Caudron, dünya ve Avrupa şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner ile dünya şampiyonu Tayfun Taşdemir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sporcu katılım sağlayacak. Turnuvaya, eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin'de final turlarından katılacak.

Ersan Ercan: "Umarım İstanbullu bilardoseverler bilardoya doyar"

Turnuva öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, "Bu yıl BilardoMax Ligi'nin 22.'si düzenleniyor. Bu organizasyonun amacı profesyonellerle amatörleri bir araya getirip, izleyenlere bilardoyu tanıtmak ve hoşça vakit geçirmek. Dünyaca ünlü sporcu Frederic Caudron, bu organizasyonda yer alacak. Bunun yanında dünya ve Türkiye şampiyonlarımız yer alacak. Handikaplı bir lig, heyecanlı bir lig. Umarım geçen seneki gibi güzel bir organizasyon olur ve İstanbullu bilardoseverler bilardoya doyar. Çok güzel bir şampiyona izleyeceğimize inanıyorum. Herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

Semih Saygıner: "Amaç amatör oyuncularla profesyonel oyuncuları birleştirmek"

Çok önemli bir organizasyon olduğunun altını çizen dünya ve Avrupa şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner, "Burada amaç amatör oyuncularla profesyonel oyuncuları birleştirmek. Çünkü amatör oyuncuların sektöre çok büyük katkıları var. Ayrıca bütün sporlarda olduğu gibi sektörü ayakta tutan bir yapı var. 80 yaş üstü ağabeylerimiz de var bu kulüpte oynayan hala. 22 senedir böyle bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Bilardo çok önemli bir spor dalıdır. Din, dil, ırk, mezhep, hiçbir şey ayırmadan insanları birleştiren ortamlar sağlayan bir spor dalıdır. Bu anlamda da çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de düzenlenen bu organizasyona katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren dünya ve Avrupa şampiyonu Belçikalı bilardocu Frederic Caudron ise, "Burada bulunmayı seviyorum, Türkiye özel bir ülke. Burada atmosfer çok özel. Amatörlerle profesyonellerin oynadığı çok farklı bir turnuva. Semih'le uzun zamandır arkadaşız ve birlikte çok kez oynadık. Buradaki çok oyuncuya karşı daha önce oynadım. Hepsi iyi oyuncular" dedi.

Tümer Metin: "Bilardoya daha fazla yatırım yapılaması gerektiğini düşünüyorum"

Turnuvada boy gösterecek olan eski milli futbolcu Tümer Metin de, "Önemli bir organizasyon, senelerdir gelenek haline gelmiş, dünyanın önemli yıldızları ağırlanmış, ağırlanmaya da devam ediyor. Her sene de üstüne koyarak devam ediyor. Bu sene biraz daha yüksek katılımla daha iyi şeyler bekliyoruz. 2 senedir bilardo camiasının içindeyim. Çok da ilgimi çekiyor ama biraz daha yatırım yapılması gerektiğini, biraz daha salon sporu kültüründen çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de gerekli altyapısının hazır olduğuna inandığım bir mecra. Bu tip organizasyonları da son derece önemsiyoruz. Burada bilardo camiasından önemli isimler var. Onların arasında olmak da benim adıma mutluluk verici. Güzel bir turnuva bekliyorum" şeklinde konuştu.

Görüşleri aktaran Türkiye Kupası birincisi Turgay Orak ise, "Çok üst düzey oyuncuların, dünya şampiyonlarının bulunduğu bir turnuva. Artık geleneksel bir turnuva oldu. Oynamaktan keyif alacağım" cümlelerine yer verdi.

Etkinlik, 3-4-5-6 Eylül tarihlerinde İstanbul Bahçelievler BilardoMax Spor Tesisi'nde organize edilecek. Organizasyonu yerinde izlemek isteyen bilardoseverler, ücretsiz bir şekilde katılım gösterebilecek.