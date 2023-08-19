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Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz Galatasaray-Trabzonspor maçını takip etti

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Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galatasaray-Trabzonspor maçını stattan takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galatasaray- Trabzonspor maçını stattan takip etti.

Tredyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, Rams Park'ta karşılaşıyor. Bu müsabakayı milli takım yetkilileri de takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmayı stadyumdan izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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