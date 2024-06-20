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Hamit Altıntop: EURO 2024 maçları çekişmeli geçiyor

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TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) maçların çekişmeli geçtiğini söyledi. Altıntop, A Milli Futbol Takımı'nın performansını değerlendirerek, Arda Güler ve Samet Akaydin hakkında olumlu yorumlarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) maçların çekişmeli geçtiğini söyledi.

Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı'nın Barsinghausen'deki kamp merkezinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Taraftarın desteğinin çok kıymetli olduğunu belirten Altıntop, "Bu çok gurur verici. Bayrağımızı sahiplenmeleri çok kıymetli. Biz de bunun karşılığını sahada en iyi şekilde vermek istiyoruz. İlk maçla da bunu başarabildik." diye konuştu.

A Milli Takım'ın 2-1 kazandığı Gürcistan maçına değinen Altıntop, "Turnuvada maçlar hep ortada gidiyor, 1-2 pozisyon fark yaratıyor. Gürcistan maçında da öyle oldu. Bizim takım olabilmemiz önemli. Saha içinde kompaktız. Yediğimiz golde de herkes topun arkasındaydı. Yediğimiz golde biraz dikkatsizlik vardı. Düzelteceğimiz çok şey var. Bir süreç içindeyiz. Genç bir takım olduğumuzun da altını çiziyoruz. Olumlu şeyler de var. Özgüvenimiz ve cesaretimiz fark yaratacaktır. Günün sonunda haklı bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Hamit Altıntop, Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı golü, kendisinin Kazakistan'a attığı gole benzeterek, "Topun uçuş şekli ve o köşeye gitmesi, Kazakistan'a attığım goldeki gibi oldu." ifadelerini kullandı.

"Arda konsantrasyonunun düşürmeden turnuvaya hazırlandı"

Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı'nın genç yıdızı Arda Güler'den övgüyle söz ederek, "Gösterdiği duruş ve karakter onu buralara getirdi. Bu durum formayı kapmasına da sebep oldu. İstemek çok önemli ama bedelini de ödemek lazım. Arda, sakatlığına ve ilgiye rağmen konsantrasyonunun düşürmeden turnuvaya hazırlandı. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Daha 19 yaşında. Oyun için de inişler ve çıkışlar olabilir. Ekip olarak bu iniş ve çıkışlara hazırlıklıyız. Arda'yı çok fazla anlatmamıza gerek yok. Yeteneği ortada. Onun futbola yaklaşımı da başarıyı getiriyor. Kendini geliştirmeye çalışıyor ve büyük resme bakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid'in Arda Güler'e çok önemli yatırım yaptığını vurgulayan Altıntop, "Kulüp, benimle de istişare etti. Yeteneğine inandılar. Orada en önemli kriter başarılı olmak ve kupalar kazanmaktır. Arda'da bu özellikler var. Bugün olmasa yarın kesinlikle o formayı kapacaktır. Toni Kroos, takımdan ayrıldı. Arda, ondan daha iyi işler yapabilecek potansiyele sahip." şeklinde konuştu.

"Samet'in bu performansı bizi şaşırtmıyor"

Hamit Altıntop, Samet Akaydin'in Gürcistan maçında sergilediği başarılı performanla ilgili "Bazen inişler ve çıkışlar olabilir. Samet için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Samet, tırmanarak buraya geldi. Adana Demirspor'daki performansı onu Fenerbahçe'ye götürdü. Sonra da Yunanistan'a transfer oldu. Orada da iyi performans gösterdi ama takımın performansı defans oyuncusunu etkiliyor. 1-2 defa hata yaptı ama futbolun doğasında bu var. Duruşu ve karakteri çok kıymetli. Samet'in bu performansı bizi şaşırtmıyor. Bu takımı ileri taşıyabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Grupta sıradaki maçı Portekiz ile yapacaklarını aktaran Altıntop, şunları kaydetti:

"En iyi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Portekiz bu kupayı 2016'da kazandı. Belki de en tecrübeli ve en tecrübesiz takım karşılaşacak. Bizim için ilk hedef kazanmak. İkinci hedefimiz ise oyunumuzu geliştirmek. Hazırlık maçlarında çok gol atamadık ama burada 3 gol attık. Gürcistan maçını da geride bıraktık. Gelecek maçlara odaklanıyoruz. Bir maçımız bitti, 6 maçımız kaldı. Maçların da hakkını vermek istiyoruz. Hayallerimiz var. Maç maç gitmek istiyoruz. İlk olarak da gruptan çıkmak istiyoruz."

Her maçı kazanmak istediklerini vurgulayan Altıntop, "Grubu lider olarak tamamlamak istiyoruz. İkinci olursak onu da kabul edeceğiz. En iyisini yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki turlarda da büyük ülkelerle elbette karşılaşacağız. Bu yüzden 'Gruptan kaçıncı olarak çıkalım.' tartışmasının zaman kaybı olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Spor

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