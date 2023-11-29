Haberler ›› Spor ›› Halkbank, Berlin Recycling Volleys'i mağlup etti

Halkbank, Berlin Recycling Volleys'i mağlup etti

29 Kasım 2023 20:23 Son Güncelleme: 20:25 Abone Ol

Halkbank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2'nci maçında Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımını sahasında 3-2 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.