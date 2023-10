Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ın başantrenörü Slobodan Kovac, takımın her kulvarda şampiyonluk hedeflediğini söyledi. Kovac, Türkiye'de voleybolun kalitesine ve geleceğine dikkat çekerek, Halkbank'ın bu sezon mücadele ettiği her kulvarda şampiyonluk hedeflediğini belirtti.

Halkbank Başantrenörü Slobodan Kovac: Her Kulvarda Şampiyonluk Hedefliyoruz

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ın Sırp başantrenörü Slobodan Kovac, başkent ekibinin mücadele ettiği "her kulvarda" şampiyonluğu hedeflediğini dile getirdi.

Başkent ekibinde 2 şampiyonluk yaşayan Slobodan Kovac, mavi beyazlı takımın sezon öncesi hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Halkbank'ta 5 yıl önce şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Kovac, "Bu beni çok mutlu etmişti. Türkiye'de herkes voleybolu iyi biliyor, voleybol ülkesi. Lig zor ve burada 2 kere şampiyon olmak beni çok mutlu etmişti. Aynı atmosferi, mutluluğu yeniden yaşamak istiyorum." diye konuştu.

Mavi beyazlı ekibin bu sezon birçok kulvarda yarışacağına dikkati çeken Kovac, "Bazı durumlara evet hoca karar veriyor ama bazı durumları da oyuncular, elinizdeki kadro belirliyor. Yönetimimiz bunun için dünyada en sert, en iyi oyuncuları almak için çalıştı, en iyi kadroyu kurabilmek için mücadele etti. Hedefimiz mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk." dedi.

Hedeflerin çok ve büyük olduğunu ancak maç maç gitmeleri gerektiğini vurgulayan Slobodan Kovac, şöyle devam etti:

"Halkbank gibi bir kulüpteyseniz hedefiniz her zaman, her kulvarda şampiyonluk olur. Bu durum doğal olarak üstünüzde baskı yaratır. Top yuvarlaktır ve ortadadır. Onu kimin kapacağı ya da kazanacağı ise belli olmaz. Rakibin önüne geçmek için sahada her şeyi yapmak gerekir. Biz de bunun için çalışacağız."

"Kendimi kontrol etmeye çalışıyorum"

Slobodan Kovac, çok hırslı bir yapısı olduğunu ve kendisini kontrol etmeye çalıştığını söyledi.

Başkent ekibinin kadrosunda "çok kaliteli, üst düzey, geçmişte büyük işlere imza atmış" oyuncular bulunduğuna dikkati çeken Kovac, "Ama bunlar geçmişte kaldı. Şimdi bu oyuncular ve biz kariyerlerimize yeni başarılar eklemek için buradayız. Kendimi kontrol etmeye çalışıyorum, gerçekten hırslı bir yapım var. Bütün maçları kazanmaya zorlayan bir motivasyonum var. Bunu kontrol etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Başarının bir hikayesi var, arkasında da federasyon var"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın elde ettiği başarıların "bugünün işi" olmadığını dile getiren Kovac, "Bu başarının bir hikayesi var, arkasında da Türkiye Voleybol Federasyonu var." dedi.

Türkiye'de voleybol adına çok güzel işler yapıldığını aktaran Kovac, şunları söyledi:

"Federasyon ciddi emek veriyor, yatırım yapıyor. Kadın voleybol takımı son süreçte madalyalar kazandı ama bu bugünün işi değil, başarının bir hikayesi var, arkasında da federasyon var. Türkiye'de voleybol ciddi bir kaliteye sahip. Voleybol salonuna gittiğinizde orada antrenman yapan gençleri, fiziklerini, çalışmalarını kalitelerini görebiliyorsunuz. Türk voleybolunun geleceği orada ve arkasında ciddi emek var."

"Erkek voleybolu da gelecek vadediyor"

Türkiye'de kadın voleybolunun geldiği noktanın ortada olduğunu belirten Kovac, "Kadınların başarısı zaten ortada ancak erkek voleybolunda da Türkiye ciddi aşama kaydetti, yani erkek voleybolu da gelecek vadediyor." değerlendirmesini yaptı.

İtalyan başantrenör Alberto Giuliani'nin erkek milli takımında göreve başlamasından önce kendisiyle de görüşüldüğünü anlatan Kovac, "Alberto Giuliani göreve getirildi. Giuliani ile sonuçlar alındı ve milli takım seviye atladı." dedi.

Efeler Ligi'nde "inanılmaz" bir sezon yaşanacağını vurgulayan Slobodan Kovac, "Çünkü dünyanın en iyi oyuncuları Türkiye'de mücadele edecek. Kadın voleybolunda elde edilen başarılar, erkek voleybolunda da isteniyor ve bu da takım kadrolarına ligdeki mücadeleye olumlu yansıyacak." diye konuştu.

"Kebap benim için bir numara"

Oyunculuk ve antrenörlük kariyerinin yaklaşık 20 yılını İtalya'da geçirdiğini anlatan Kovac, şunları aktardı:

"İtalya'nın neredeyse her şeyini, yemeğini kıyafetini, kalitesini biliyorum. Türkiye'ye geldikten sonra fikrim değişti Türkiye'yi İtalya'dan daha çok beğenmeye başladım. Yemekleri, yaşam kalitesini, Türkiye'yi çok özlemişim. Ayrıca bizim yemeklerimiz ile Türk yemekleri ortak tarihimizi de düşününce çok benzer. Bu yönden de Türkiye'de kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Kebap benim için bir numara."

Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyecek oğlu Davide'yi önemli bir ligde oynayacağı için tebrik eden Kovac, "Bunun için öncelikle oğlumla gurur duyuyorum. Sahaya maçı kazanmak için çıkacak ve elinden geleni yapacak. Maçı her türlü Halkbank kazanacak. Umarım oğlum da maçı iyi oynayarak bitirir." diyerek sözlerini tamamladı.