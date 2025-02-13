Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu İzmir'e Kazandırıldı

Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de yapımı tamamlanan Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulundu.

Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çok güzel ve prestijli bir tesisi İzmir'e kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tesisin, İzmir'in uzun yıllardır eksikliğini hissettiği uluslararası standartlardaki ilk tam kapalı olimpik yüzme havuzu olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Halkapınar Kompleksimiz sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda halkımızın daha sağlıklı, dinamik ve güçlü bir geleceğe adım atabilmesi için yapılan büyük bir yatırım. Sporu tabana yayma, herkes için erişilebilir kılma vizyonumuzun nadide bir örneği olacak." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nun, AK Parti'nin eser ve hizmet vizyonunun güzel bir simgesi olduğunu aktararak, tesisin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.