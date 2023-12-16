Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayan Bahçeli TFF'yi topa tuttu: Süreci yönetemediler

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler olayına da değinen Bahçeli TFF'yi eleştirerek, "TFF süreci sağduyu ile yönetememiştir. Masum insanlarımız şehit edilirken çıtı çıkmayanları birden bire seferber olmaları bize göre son derece düşündürücü çarpıklıktır. Hakemimize vandal saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü maçında saldırıya uğramasına da değinen Bahçeli, TFF'yi süreci yönetememekle suçladı.

"TFF SÜRECİ YÖNETEMEMİŞTİR"

TFF'ye sert çıkan Bahçeli, "TFF süreci sağduyu ile yönetememiştir. Masum insanlarımız şehit edilirken çıtı çıkmayanları birden bire seferber olmaları bize göre son derece düşündürücü çarpıklıktır. Hakemimize vandal saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

"VANDAL SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

Saldırıyı kınayan Bahçeli, "Hedef sahaların ve tribünlerin ateşi ile toplumsal tansiyonu yükseltmek, Türkiye karşıtı çevrelerin eline koz vermektir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti. Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü. Meler'in elmacık kemiğinde çatlak tespit edildi.