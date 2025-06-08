Halil Umut Meler, Letonya - Arnavutluk Maçını Yönetecek

Halil Umut Meler, Letonya - Arnavutluk Maçını Yönetecek
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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 10 Haziran'da Riga'da oynanacak Letonya - Arnavutluk maçını yönetecek. Yardımcı hakemleri Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda 10 Haziran'da oynanacak Letonya - Arnavutluk müsabakasını yönetecek.

Müsabaka, Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Skonto Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Oğuzhan Çakır görev yapacak.

Karşılaşmada VAR olarak Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers, AVAR olarak ise yine Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager görev alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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