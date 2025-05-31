Halil Kaan Köroğlu, Avrupa Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı
Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, Bulgaristan'ın Filibe şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda hafif kilo erkekler tek çifte kategorisinde gümüş madalya elde etti.
Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, Bulgaristan'ın Filibe şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Halil Kaan, hafif kilo erkekler tek çifte (LM1X) kategorisinde 06.51.63 derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya elde etti.
Organizasyon yarın tamamlanacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor