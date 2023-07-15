Halil Dervişoğlu yola çıktı geliyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a bomba gönderme

Galatasaray, Beşiktaş'ın elinden kaptığı Halil Dervişoğlu'nun transferini resmen açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ezeli rakibine gönderme yaparak, milli futbolcunun transferini işaret etti.

Beşiktaş ile anlaşan ancak Galatasaray'ın araya girmesinden sonra sarı-kırmızılı kulübü tercih eden Halil Dervişoğlu, resmi imzayı atmak için İstanbul'a geliyor. Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'a gönderme yaparak transferi işaret etti.

4 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Galatasaray'ın sosyal medyadan ezeli rakibine yaptığı gönderme kısa sürede büyük beğeni aldı. Sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı kulüpte daha önce 2 sezon forma giydi.

13 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılılarla 45 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'ın paylaşımı