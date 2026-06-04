Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Hakkari Zap Spor, play-offta üst tura yükseldi
Türkiye Bölgesel Amatör Ligi play-off 1. turunda Hakkari Zap Spor, sahasında Kars 36 Spor'u penaltı atışları sonucunda 5-4 yenerek üst tura yükseldi.
Türkiye Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Hakkari Zap Spor, play-off 1. tur maçında sahasında Kars 36 Spor'u penaltı atışları sonucunda 5-4 yenerek üst tura yükseldi.
Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi golsüz tamamlandı.
Uzatmalarda da skor değişmeyince maçta penaltılara geçildi.
Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Hakkari Zap Spor, adını ikinci tura yazdırdı.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş