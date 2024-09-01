Hakim Ziyech, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı

Galatasaray'ın sezon başında yeni sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech ayrılığın eşiğinde. Sarı-Kırmızılılarda son günlerde yaşanan ayrılık kervanına Ziyech'in de katılacağı öne sürülürken, Faslı yıldızdan dikkat çeken bir hamle geldi.

KUTLAMALARDAN BİR KAREYİ BIRAKMIŞTI

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşımlarının büyük kısmını kaldıran Ziyech, Galatasaray'la ilgili sadece şampiyonluk kutlamalarından bir kareyi bırakmıştı.

SON PAYLAŞIMINI DA KALDIRDI

Adana Demirspor maçında yedek soyunan ve süre alamayan Ziyech'in Galatasaray'la ilgili son paylaşımını da kaldırdığı görüldü.

ESKİ KULÜBÜNE GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Footmercato geçtiğimiz gün Faslı futbolcu için Ajax iddiası ortaya atmıştı. Ziyech'in eski takımına dönmek istediği, Ajax'ın da deneyimli oyuncuyla ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmesi için Hollanda devinin satış yapması gerektiği vurgulanmıştı.