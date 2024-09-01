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Hakim Ziyech, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı

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Galatasaray'da Adana Demirspor maçında alınan 5-1'lik galibiyet de sorunların çözümüne yardımcı olmazken son dönemde oynadığı futbolla eleştirilen Hakim Ziyech'ten flaş bir hamle geldi. Faslı yıldız sosyal medya platformu Instagram'da Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı.

Galatasaray'ın sezon başında yeni sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech ayrılığın eşiğinde. Sarı-Kırmızılılarda son günlerde yaşanan ayrılık kervanına Ziyech'in de katılacağı öne sürülürken, Faslı yıldızdan dikkat çeken bir hamle geldi.

KUTLAMALARDAN BİR KAREYİ BIRAKMIŞTI

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşımlarının büyük kısmını kaldıran Ziyech, Galatasaray'la ilgili sadece şampiyonluk kutlamalarından bir kareyi bırakmıştı.

Hakim Ziyech, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı

SON PAYLAŞIMINI DA KALDIRDI

Adana Demirspor maçında yedek soyunan ve süre alamayan Ziyech'in Galatasaray'la ilgili son paylaşımını da kaldırdığı görüldü.

Hakim Ziyech, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı

ESKİ KULÜBÜNE GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Footmercato geçtiğimiz gün Faslı futbolcu için Ajax iddiası ortaya atmıştı. Ziyech'in eski takımına dönmek istediği, Ajax'ın da deneyimli oyuncuyla ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmesi için Hollanda devinin satış yapması gerektiği vurgulanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Sosyal Medya Hakim Ziyech Galatasaray Instagram Hakim Spor Spor Haberler

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