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Hakim Ziyech, Galatasaray'dan ayrılamıyor

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Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Hakim Ziyech ile ilgili Yunanistan'dan kötü haber geldi. Faslı yıldız ile ilgilenen Olympiakos, 3 nedenden ötürü transferden vazgeçti. Ziyech'in sarı-kırmızılı takımla sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da Hakim Ziyech çıkmazı yaşanıyor. Gözden düşen ve takımda ayrılması için her yol denenen Faslı yıldız, sarı-kırmızılılardan gidemiyor.

OLYMPIOKAS TRANSFER ETMEKTEN VAZGEÇTİ

Ziyech ile ilgilenen Yunan ekibi Olympiakos transferden vazgeçti. Yunan basınından Sportime'da yer alan habere göre Olympiakos'un transferden vazgeçmesinin 3 nedeni var.

İŞTE O SEBEPLER

  • İlk neden, Olympiakos Teknik Direktörü Luis Mendilibar'ın, hem hücum hem de savunmada elinden gelenin tamamını ortaya koymayan bir futbolcuyu istememesi. Orta sahalarından gol katkısı bekleyen Mendilibar, uzun süredir skor üretmekten uzak olan Hakim Ziyech'i tercih etmiyor.
  • Olympiakos için diğer bir konu ise transferin oldukça maliyetli olması. Transferin maliyetinin 3 milyon euroyu aşması beklenirken, Yunan ekibi daha önce Willian'da benzer bir süreci yaşadığı için bu yükün altına girmek istemiyor.
  • Son olarak ise Hakim Ziyech'in sakatlık geçmişinin kabarık olması. Yunan devi, Ziyech'in sakatlık problemini de büyük bir sorun olarak görüyor.

ZIYECH'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Hakim Ziyech, 320 dakika sahada kaldığı süre boyunca 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Hakim Ziyech, Galatasaray'dan ayrılamıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Yahu kaptırmaya çalışıyorlar işte..sezon sonu boşa düşecek nasılsa. Niye alacak ki! Ben de olsam sezon sonunu beklerim.

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Haber YorumlarıHaberler.com:

ozaman niye ilgileniyon

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