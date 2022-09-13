Hakemin hatası maça damga vurdu! Adana Demirspor-Trabzonspor maçında Belhanda'nın golü için skandal karar

Süper Lig'de dün akşam oynanan Adana Demirspor-Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan, Belhanda'nın filelere gönderdiği pozisyonda top filelere gitmeden çaldığı düdükle büyük bir hataya imza attı. Faslı yıldız Belhanda'nın da anlam veremediği kararı yayıncı kuruluş da "Skandal" olarak yorumladı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası Adana'da oynanan Adana Demirspor- Trabzonspor karşılaşmasıyla kapandı. Mücadeleyi ev sahibi takım 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın 79. dakikasında ise ilginç bir an yaşandı.

BELHANDA HAKEMİN KARARINA ANLAM VEREMEDİ

Hakem yorumcularının 'Skandal bir karar' olarak yorumladığı pozisyonda, Belhanda takımı 2-1 öndeyken köşe vuruşunu takım arkadaşı ile paslaşarak kullandı. Arkadaşının topuk pasıyla topu alıp sol kanattan ceza sahasına doğru hareketlenen Belhanda şut çekerken hakem Atilla Karaoğlan elini havaya kaldırıp düdüğünü çaldı ancak top filelere gitti. Gol sevinci yaşamaya başlayan Faslı oyuncu hakemi görünce durdu ancak karara anlam veremedi.

DİĞER OYUNCUNUN TOPA DOKUNMADIĞINA HÜKMETTİ

Hakem Karaoğlan endirekt serbest vuruş kararı verdiğini el işaretiyle gösterirken, Belhanda'nın korneri kullandıktan sonra Adana Demirsporlu diğer oyuncunun topa dokunmadığına hükmetti.

MONTELLA: TERTEMİZ BİR GOLDÜ

Belhanda'nın iptal edilen golü hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, "Belhanda'nın golü iptal olmamalıydı. Hakem topa dokunulmadığını düşünmüş olabilir. Ancak VAR devreye girebilirdi. Tertemiz bir goldü" ifadelerini kullandı.

YAYINCI KURULUŞ DA 'GOL' DEDİ

BeINSports'ta yayınlanan Trio programında ise eski hakemler Deniz Çoban, Lale Orta ve Bülent Yıldırım da pozisyonu yorumladı. Üç eski hakem de golün iptalinin yanlış olduğunu belirtirken, Lale Orta "Kesinlikle ofsayt değil. Zaten yan hakem de bayrağını kaldırmıyor. Ayrıca top kaleye girmeden düdüğünü çaldığı için VAR da müdahale edemedi. Kesinlikle çok acemice ve skandal hata niteliğinde bir hata olmuş maalesef" ifadelerini kullandı. Deniz Çoban da "İlk 6 haftanın en skandal hatası. Hakem oyun durmadan oyunu durduğu için VAR da devreye giremiyor. Çok hakem böyle yaptığı çok kritik hatalardan dolayı FIFA kokartını kaybetmiştir. Bir hakem böyle yapmamalı" dedi.

GÜNTEKİN ONAY: MAÇIN KADERİYLE NASIL OYNARSIN?

Yayıncı kuruluşta pozisyonu değerlendiren Güntekin Onay ise, " Younes Belhanda'nın golünde hakem ne kararı verdi, kimse anlamadı. Belhanda'nın topa iki kere dokunduğunu düşündü ama arkadaşı dokunuyor. Hakem çok cesur bir karar vermiş. Bekle kardeşim, maçın kaderiyle nasıl oynarsın?" diye konuştu.