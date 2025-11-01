Hakem yetersizliği nedeniyle Türkiye'deki bazı maçlar ertelendi

Türk futbolu bahis oynayan hakemleri konuşmaya devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE'DEKİ BAZI MAÇLAR ERTELENDİ

Ayhan Şensoy'un haberine göre; TFF, hakem yetersizliği nedeniyle bugün oynanacak U12 ve U13 Ligi maçlarına hakem ataması yapamadı. Bu doğrultuda maçlara hakem atanamaması üzerine TFF, maçları ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

'' YETERLİ HAKEMİMİZ VAR'' DEMİŞTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, cuma günü katıldığı bir canlı yayın programına katılarak, ''Yabancı hakem gelsin diyorlar. Hayır! Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri döndürecek kadar yeterli hakemimiz var. Ayrıca hakem yetiştirme sistemini kurduk." demişti.