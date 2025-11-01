Haberler

Hakem yetersizliği nedeniyle Türkiye'deki bazı maçlar ertelendi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF, hakem yetersizliği nedeniyle bugün oynanması planlanan U12 ve U13 Ligi maçlarına hakem atayamadı. Bu doğrultuda karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, hakem yetersizliği nedeniyle U12 ve U13 Ligi maçlarını erteledi.
  • TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ligleri döndürecek kadar yeterli hakem olduğunu ifade etmişti.

Türk futbolu bahis oynayan hakemleri konuşmaya devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE'DEKİ BAZI MAÇLAR ERTELENDİ

Ayhan Şensoy'un haberine göre; TFF, hakem yetersizliği nedeniyle bugün oynanacak U12 ve U13 Ligi maçlarına hakem ataması yapamadı. Bu doğrultuda maçlara hakem atanamaması üzerine TFF, maçları ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

'' YETERLİ HAKEMİMİZ VAR'' DEMİŞTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, cuma günü katıldığı bir canlı yayın programına katılarak, ''Yabancı hakem gelsin diyorlar. Hayır! Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri döndürecek kadar yeterli hakemimiz var. Ayrıca hakem yetiştirme sistemini kurduk." demişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade

Aile katliamı yapan caniden akıllara durgunluk veren ifade
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

İki ilin milli eğitim müdürü görevden alındı
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı

Bitişikteki apartman yıkılınca Behiye teyze böyle kaldı!
AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog

AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog
Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor

Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor
Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar

İlçede deprem fırtınası! Güne korkutan sarsıntı ile uyandılar
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.