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Espanyol-Athletic Bilbao maçında, konuk ekibin forveti Maroan Sannadi, ırkçı tezahüratlara maruz kaldı. Maçın hakemi, ırkçılığa karşı uygulanan protokolü devreye sokarak oyunu durdurdu. Skorboardda ırkçılığı kınayan bir mesaj yayımlandı. İki kulüp de sosyal medya hesaplarından ırkçı saldırıyı kınadı.

La Liga'nın 24. haftasında oynanan Espanyol- Athletic Bilbao maçında konuk ekibin forveti Maroan Sannadi, ev sahibi taraftarların ırkçı tezahüratlarına maruz kaldı.

HAKEM MAÇI DURDURDU

Mücadelenin 17. dakikasında Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Inaki Williams, maçın hakemi Guillermo Cuadra Fernandez'e takım arkadaşı Sannadi'nin ırkçı söylemlere maruz kaldığını söyledi.

La Liga'da ırkçılığa karşı uygulanan protokolü devreye sokan hakem, oyunu durdurdu ve stattaki skorboardda ırkçılığı kınayan bir mesaj yayımlandı. Maçın ardından Espanyol ve Athletic Bilbao kulüpleri, Fas asıllı İspanyol futbolcu Sannadi'ye yapılan ırkçı saldırıyı sosyal medya hesaplarından kınadı.

Hakem maçı durdurdu! Yıldız futbolcuya iğrenç saldırı

"BU SORUNUN ÜZERİNE BERABER GİTMELİYİZ"

Yaşanan olayla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Inaki Williams, "Ne yazık ki birçok yerde meydana gelen bir durum, hiçbir statta olmasını istemeyiz. Bu sorunun üzerine hepimiz beraber gitmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ise böyle bir hadisenin yaşanmasını kimsenin istemediğini ve ırkçılık sorununun çözümü için herkesin birlikte çalışması gerektiğini kaydetti

Hakem maçı durdurdu! Yıldız futbolcuya iğrenç saldırı
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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