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Skandal hakem hatası! 2 sarı gösterdi, kırmızıyı unuttu

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Kocaeli'de oynanan Bölgesel Amatör Lig maçında ilginç bir kural hatası yaşandı. Darıca Gençlerbirliği ile Gölcükspor arasında oynanan maçta hakem Eren Delioğlu, iki sarı kart gösterdiği futbolcuyu kırmızı kartla oyundan atmayı unuttu. Hakemin bu hatası, maçın tekrar oynanması yönünde adımların atılmasına neden oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Darıca Gençlerbirliği - Gölcükspor maçının orta hakemi Eren Delioğlu, Darıca Gençlerbirliği'nin 13 numaralı futbolcusu Reha Kurt'a 90+2. dakikada sarı kart gösterdi. Sonrasında da oyuncuya gol sevincinde formasını çıkardığı için 90+5. dakikada bir sarı kart daha gösteren Delioğlu, ikinci sarı karttan kırmızı kartı çıkartmayı unuttu.

MAÇ DEVAM ETTİ

Darıca Gençlerbirliği forması giyen futbolcular, takım arkadaşlarının kırmızı kart göreceğinden dolayı üzülürken, hakemin kırmızı kartı unutmasıyla maç kaldığı yerden devam etti. Yaşanan kural hatasının ardından Gölcüksporlular büyük tepki gösterirken, maçın tekrar oynatılması yönünde gerekli adımların atılmaya başlandığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE BENZER Bİ OLAY YAŞANDI MAÇ TEKRAR EDİLDİ

Kocaeli Bölgesel Amatör Ligi'nde yaşanan bu olay, akıllara 2003 yılındaki Fenerbahçe- Rizespor maçını getirdi. Maçın Hakemi Ali Aydın, 86. dakikada 2. sarı kartı gösterdiği Rizesporlu futbolcu Gustavo Rave'ye kırmızı kart göstermeyince, oluşan kural hatası sebebiyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Skandal hakem hatası! 2 sarı gösterdi, kırmızıyı unuttu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET ALBAYRAK - Spor
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