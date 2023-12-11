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Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi

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Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi. AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Faruk Koca, 22. ve 23. dönemlerde milletvekilliği yapmıştı.

Trendyol Süper Lig'de 1-1 sona eren MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saha karıştı. Koşarak sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atıp tekme savurdu. Meler'in sol gözü şişerken, Koca araya girenler tarafından uzaklaştırıldı.

Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi

FARUK KOCA'YA AK PARTİ'DEN İHRAÇ İSTEMİ

AK Parti'de iki dönemmilletvekilliği yapan Faruk Koca'yla ilgili harekete geçildi. Hakem Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi

AK PARTİ'DE İKİ DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Faruk Koca, milletvekilliği yaptı. Koca, 22. ve 23. dönemde TBMM'ye Ankara milletvekili olarak girdi.

Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildiMKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca

Haberler.com / Emre İliksiz - Spor

Halil Umut Meler Faruk Koca Spor Güncel Haberler

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