Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi. AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Faruk Koca, 22. ve 23. dönemlerde milletvekilliği yapmıştı.

Trendyol Süper Lig'de 1-1 sona eren MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saha karıştı. Koşarak sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atıp tekme savurdu. Meler'in sol gözü şişerken, Koca araya girenler tarafından uzaklaştırıldı.

FARUK KOCA'YA AK PARTİ'DEN İHRAÇ İSTEMİ

AK Parti'de iki dönemmilletvekilliği yapan Faruk Koca'yla ilgili harekete geçildi. Hakem Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

AK PARTİ'DE İKİ DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Faruk Koca, milletvekilliği yaptı. Koca, 22. ve 23. dönemde TBMM'ye Ankara milletvekili olarak girdi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca