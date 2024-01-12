Hakem Halil Umut Meler, 14 Ocak'ta sahalara dönüyor! İşte düdük çalacağı karşılaşma

Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı. Ligin 15. haftasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, 14 Ocak Pazar günü sahalara dönüyor.

SALDIRININ ARDINDAN MÜSABAKALAR ERTLENMİŞTİ

Halil Umut Meler, 11 Aralık'ta MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 15. hafta müsabakasının ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile 2 kişinin saha içinde saldırısına uğramış ve 2 gün hastanede kalmıştı. Bu saldırının ardından ligde 16. hafta müsabakaları ertelenirken, Faruk Koca tutuklanmış ve sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

PAZAR GÜNÜ DÜDÜK ÇALACAK

Bir süre sahalardan uzak kalan Meler, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak müsabakada görevlendirildi.