Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!

Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı
Kılıçdaroğlu, kurultay kararını nedenleriyle birlikte açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay öncesi zehir zemberek çıkış
İlk 'boykot' anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici

İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş
Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek

Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli ödetilecek

Hakem Direnç Tonusluoğlu, Adana Demirspor ve Kayserispor Maçında 3. Kez Düdük Çalacak

Hakem Direnç Tonusluoğlu, Adana Demirspor ve Kayserispor Maçında 3. Kez Düdük Çalacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir bölgesi Süper Lig hakemi Direnç Tonusluoğlu, bu sezon Adana Demirspor ve Kayserispor arasında yapılacak maçta üçüncü kez düdük çalacak. Önceki karşılaşmalarda Adana Demirspor ile Kayserispor'un maçlarını yönetmişti. Hakeme yardımcı olarak Bilal Gölen ve Mehmet Akıncık görev yapacak.

Hakem Direnç Tonusluoğlu ; bu sezon 3. kez Adana Demirspor ve Kayserispor maçında düdük çalacak.

Adana Demirspor ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakaya atanan hakem Direnç Tonusluoğlu, bu sezon 3. kez Adana Demirspor ve Kayserispor maçında düdük çalacak. İzmir bölgesi Süper Lig hakemi, geride kalan haftalarda Adana Demirspor'un sahasında 1-0 yenildiği Eyüpspor ve deplasmanda 3-1 kazandığı Hatayspor maçını yönetirken, Kayserispor'un sahasında 6-2 yenildiği Fenerbahçe ve deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Eyüpspor maçında düdük çalmıştı.

İlk kez Adana Demirspor - Kayserispor maçı yönetecek olan Direnç Tonusluoğlu'na Bilal Gölen ile Mehmet Akıncık yardımcılık yapacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.