Hakem Direnç Tonusluoğlu, Adana Demirspor ve Kayserispor Maçında 3. Kez Düdük Çalacak

Hakem Direnç Tonusluoğlu ; bu sezon 3. kez Adana Demirspor ve Kayserispor maçında düdük çalacak.

Adana Demirspor ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakaya atanan hakem Direnç Tonusluoğlu, bu sezon 3. kez Adana Demirspor ve Kayserispor maçında düdük çalacak. İzmir bölgesi Süper Lig hakemi, geride kalan haftalarda Adana Demirspor'un sahasında 1-0 yenildiği Eyüpspor ve deplasmanda 3-1 kazandığı Hatayspor maçını yönetirken, Kayserispor'un sahasında 6-2 yenildiği Fenerbahçe ve deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Eyüpspor maçında düdük çalmıştı.

İlk kez Adana Demirspor - Kayserispor maçı yönetecek olan Direnç Tonusluoğlu'na Bilal Gölen ile Mehmet Akıncık yardımcılık yapacak. - KAYSERİ