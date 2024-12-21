Hakem Cihan Aydın, maçını yönettiği Beşiktaş'ın formasını imzaladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasını yöneten hakem Cihan Aydın, müsabakanın ardından tarihi bir harekete imza attı.

BEŞİKTAŞ FORMASI İMZALADI

Cihan Aydın, karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrıldığı sıradan bir taraftarın isteğini kırmadı ve Beşiktaş forması imzaladı. Süper Lig hakemi, bu anları kayda alan Beyaz TV muhabirinin, "Hocam tebrik ederim, tarihe geçtiniz" ifadelerini ise yanıtsız bıraktı. Hakem Aydın'ın çok konuşulan bu hamlesi, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ÇALMADIĞI PENALTI OLAY OLDU

Öte yandan hakem Cihan Aydın'ın Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasının 85. dakikasında siyah-beyazlıların lehine çalmadığı penaltı maça damga vurdu.Hızlı gelişen atakta Rafa Silva, yay üzerinden orta yapmak istedi. Topu savunmada Hadergjonaj karşıladı.Beşiktaşlı futbolcular bu pozisyonda Hadergjonaj'ın topa elle müdahelade bulunduğu itirazı yaptı ve penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın bir müddet VAR'ı dinlese de oyunun devam etmesini istedi.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS