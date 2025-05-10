Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar

Hakan Kutlu: 'Erzurumspor'u hak ettiği yere çıkartmak istiyoruz'

Hakan Kutlu: 'Erzurumspor'u hak ettiği yere çıkartmak istiyoruz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Şanlıurfaspor'u yendikleri maç sonrası Erzurumspor'un hedeflerini ve yaşadıkları zorlukları anlattı. Bu sezon yaşanan sıkıntılara rağmen play-off için umutlu olduklarını belirtti.

- Hakan Kutlu : "Erzurumspor'u hak ettiği yere çıkartmak istiyoruz"

ŞANLIURFA - Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Şanlıurfaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Erzurumspor'u hak ettiği yere çıkartmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Erzurumspor FK deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Öncelikle Urfaspor'a geçmiş olsun diyorum. Gerçekten onlar adına kötü bir sezon oldu. Aslında bu kadar güzel bir şehrin en azından bu ligde, bu sene tutunabilmesi gerekiyordu ki sezona başlarken ve geçmiş yıllarda da bir üst ligi hedeflemişlerdi. İnşallah önümüzdeki yıllar yine bu lige geri dönerler. Kendi adımıza baktığımız zaman tabii ki kazanmamız gereken bir maçtı. Karşımızda çok rahat küme düşmüş ama artık hani biliyorsunuz böyle rahat takımlar çok tehlikelidir. Zaman zaman tehlikeye girdik. Özellikle ilk yarı çok net gol pozisyonları vardı. Maçı 2'yi bulup kopartamadık. Tabii maçın dakikaları uzadıkça da bizim adımıza stresi arttı ama kazanmasını bildik. Biraz da akıllar play-off eşleşmesindeydi. Şimdi galiba bu sonuçla Bandırmaspor'la, Bandırma'da oynayacağız. Erzurumspor olarak hep söyledik. Lige başlangıç, amaçlarımız, hedeflerimiz çok farklıydı ama oyuncularımızın ortaya koymuş olduğu performans hak ettiğimiz performansta bence. Birçok engelle karşılaştık bu yolda ama dediğim gibi bazı engeller kondu önümüze. İlk hedefinden uzaklaştık. Play-off oynamak zorunda bırakıldık diyebilirim ama oyuncuların bunun da üstesinden geleceğini düşünüyorum. Çünkü 3 yıldır çok zor şartlarla, transfer yasaklarıyla boğuştular. 3 puan silindi. Geçmiş dönemlerde, iki dönemde depremden dolayı sahamız kapandı. Bu yıl transferimiz çok geç açıldı ama o kadar önemli bir performans ve aidiyet duygusu sergilediler ki ben bu engellemelere rağmen play-off'ta kalmamızı, biraz yolumuzu uzattığını düşünüyorum. İnşallah biz play-off'ta bütün gücümüzü kullanıp, Erzurumspor'u hak ettiği yere çıkartmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası
Canlı anlatım! Dev maçta karşılıklı ataklar! Tempo inanılmaz

Dev maçta üst üste inanılmaz kurtarışlar! Tempo çok yüksek
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.