Haberler

Hakan Kutlu: 'Bu Maçın Mazereti Yok'

Güncelleme:
Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Sarıyer'e 2-1 mağlup oldukları maç sonrası, daha fazla üretmeleri gerektiğini belirtti. Takımın performansını değerlendiren Kutlu, şanssız bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, mağlup oldukları Sarıyer maçı sonrası, "Ne olursa olsun bu maçın mazereti yok. Bugün daha çok üretip, daha çok gol atmalıydık. Kendi içimizde değerlendireceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Vanspor FK, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kutlu, "Bugünkü maçı en çok isteyenin ve en çok mücadele edenin kazanacağını söylemiştim. Sarıyer'i bu yüzden tebrik ediyorum. Bugün bizden daha çok istediler. 9 kişi kalmalarına rağmen bize çok az pozisyon verdiler. Bugün şanssız bir günümüzdü. Öndeki iki oyuncumuzun olmaması bizim için handikap oldu. İki tane farklı oyuncuyla oynamak zorunda kaldık. Ne olursa olsun bu maçın mazereti yok. Bugün daha çok üretip, daha çok gol atmalıydık. Kendi içimizde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sarıyer'in hakeme yoğun tepkisi olduğunun hatırlatılması üzerine de açıklama yapan Hakan Kutlu, "Sarıyer, 9 kişi kalmalarından ötürü hakemle alakalı sıkıntı bulabilirler ama hakemin kırmızı kart pozisyonlarında sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hakemlik bir maç yok. Onlar adına da yok. Biraz psikolojik olarak öyle düşünmüşlerdir ama kırmızı kartları hak etmişlerdi. Ben hakemlik bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
