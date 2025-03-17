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Inter maçında korku dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı

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Inter-Atalanta maçında korku dolu anlar yaşandı. Korner kullanmayan hazırlanan Hakan Çalhanoğlu, kendisine megafonla seslenilmesiyle bir taraftarın rahatsızlandığını fark etti. Hakan'ın durumu hakeme ve görevlilere bildirmesiyle oyun durdu. Daha sonra sağlık ekiplerini yaptığı ilk müdahalenin ardından taraftarın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karşılaşma da 7 dakikalık aranın ardından devam etti.

İtalya Serie A'da Inter'in deplasmanda Atalanta'yı 2-0 yendiği maçı ikinci yarısında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun başrolde olduğu endişeli dolu anlar yaşandı.

HAKAN'A SESLERİNİ MEGAFONLA DUYURDULAR

Dakikalar 47'yi gösterdiğinde Hakan, kazanılan korneri kullanmak için köşe çizgisine gitti. Tecrübeli futbolcu, gelen sesin ardından bir anda tribünlere bakmaya başladı. Inter seyircileri, milli futbolcuya megafonla seslenerek bir taraftarın sağlık sorunu yaşadığını iletti ve yardım istedi.

Hakem maçı durdurdu! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı

INTER TARAFTARI FENALAŞTI

Bunun üzerine durumu fark eden Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın hakemine taraftarlardan birinin rahatsızlandığını ileterek sağlık görevlisi istedi. Hakem oyunu durdurdu ve görevliler müdahaleye başladı. Bu gelişme üzerine bir anda sahadaki herkes o yöne bakmaya başladı.

Hakem maçı durdurdu! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı

OYUN 7 DAKİKA DURDU

Sağlık görevlileri, rahatsızlanan taraftara ilk müdahaleyi yaptı. Bu süreçte oyun 7 dakikada durdu. Taraftarın durumunun ciddi olmadığı anlaşılınca oyun kaldığı yerden devam etti.

Hakem maçı durdurdu! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı

HAKAN, O KORNERDE ASİST YAPTI

Yaşananlarının ardından Hakan Çalhanoğlu 54. dakikada korneri kullandı ve Carlos Augosto, Hakan'ın kestiği topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi takımda Ederson 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görürken 87. dakikada Lautaro Martinez ile bir gol daha bulan Inter, sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı.

Inter maçında korku dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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