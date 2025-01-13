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Hakan Çalhanoğlu, bir kez daha sakatlandı

Hakan Çalhanoğlu, bir kez daha sakatlandı
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Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, baldırındaki sakatlık sebebiyle 15 Ocak'ta oynanacak olan Bologna maçında forma giyemeyecek. Hakan, Venezia maçında da başka bir sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber geldi. Daha önce uyluğundan sakatlanan Hakan, bir kez daha sakatlandı.

BOLOGNA MAÇINI KAÇIRACAK

Tutto Mercato'nun haberine göre; Hakan Çalhanoğlu bir kez daha sakatlandı. Bu kez baldırında sakatlanan Hakan, sağlık kontrollerinden geçecek ve 15 Ocak'ta ligde oynanacak Bologna maçını kaçıracak. Tecrübeli futbolcu, Venezia maçında da uyluğundaki gerginlik nedeniyle forma giyememişti.

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber: Bologna maçında da oynayamayacak

SEZON PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 21 maça çıktı. Tecrübeli orta saha, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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