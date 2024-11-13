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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray İtirafı ve Şampiyonlar Ligi Açıklamaları

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray İtirafı ve Şampiyonlar Ligi Açıklamaları
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Inter'in milli oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Milan'dayken Galatasaray'a dönüş fırsatının bulunduğunu ancak başkanlık seçimi nedeniyle transferin gerçekleşmediğini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finalindeki deneyimlerini de paylaştı.

İtalyan ekibi Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Milan'da forma giyerken, Galatasaray'a gelme ihtimali olduğunu ancak sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık seçiminden dolayı transferin gerçekleşmediğini söyledi.

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, EXXENSPOR'da Bülent Ülgen'in sorularını cevapladı. Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayı en çok giyen oyuncu olmak istediğini ifade ederek, "Bir futbolcu her zaman rekorun peşinde olmak ister. Rüştü Ağabey'in rekorunu kırmak kolay olmayacak. Daha çok maç var. İnşallah nasip olur" dedi.

"Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiğimizde bizim için zor bir süreç oldu"

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybetmeleriyle ilgili de konuşan Çalhanoğlu, "Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiğimizde bizim için zor bir süreç oldu. O seneden sonra Inter'de şampiyon olup 2. yıldızı aldık. Şu anda iyi gidiyoruz. Önümüzdeki maçlar bizim için önemli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde sistem çok değişti. Arda Güler kazandığı için mutlu oldum. Sonuç olarak kupayı bir Türk kazandı. İnşallah bize de nasip olur. Fikstür yoğunluğu bizi zorluyor. Çok fazla sakatlık yaşanıyor. Allah kimseye göstermesin. Dinlenme süremiz çok az. Böyle de sakatlıktan dönme süresi de uzuyor. Ben her zaman sorumluluk alırım. Hiçbir şeyden kaçmam. Bu ego değil, kendime güvendiğim için böyleyim" diye konuştu.

"Kenan Yıldız'a nefes aldırmayın dedim, çok ciddiye almadılar"

Ligde Juventus ile oynadıkları ve 4-4 sona eren maçla ilgili de açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, "Juventus maçından önce bizim oyunculara söyledim, 'Kenan Yıldız'a nefes aldırmayın' dedim. Çok ciddiye almadılar sonra da maçı çeviren oyuncu oldu. Ben arkadaşlarıma maçın ardından 'Ben size demiştim' dedim. İtalya'da bize çok değer veriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Milan'dayken Galatasaray'a gelme durumum vardı"

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray itirafında da bulanarak, "Milan'da oynarken Türkiye'ye dönme fırsatım vardı ama o dönemde Galatasaray'da başkanlık seçimi vardı, olmadı. Şu an Inter'deyim. 2027'ye kadar sözleşmemi uzattım. İleride ne olur bilemiyorum. Bir şey söylemem yanlış olur. Ümitlendirmek istemiyorum" sözlerini sarf etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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