Hakan Çalhanoğlu, Macaristan'a attığı golle tarihe geçti
A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Macaristan maçında attığı penaltı golüyle ay-yıldızlı forma altındaki gol sayısını 21'e yükseltti ve milli takımda en çok gol atan futbolcular listesinde 4. sıraya yerleşti. Hakan, bu sırayı Lefter Küçükandonyadis ve Cenk Tosun ile paylaşıyor.
A Milli Futbol Takımımızın tecrübeli kaptanı Hakan Çalhanoğlu, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan ile oynanan karşılaşmada fileleri havalandırarak ay-yıldızlı formayla tarihi bir başarıya imza attı.
EN GOLCÜ 4. FUTBOLCU OLDU
Hakan Çalhanoğlu, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan karşısında kaydettiği penaltı golüyle A Milli Takım formasıyla attığı gol sayısını 21'e çıkardı. Böylelikle Hakan, milli takımda en çok gol atan oyuncular listesinde 4. sıraya yükseldi.
15 DE ASİSTİ VAR
Futbol hayatını İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de sürdüren deneyimli futbolcunun milli formayı giydiği organizasyonlardaki gol ve asist sayıları şöyle;
- Dostluk maçları: 26 maç-7 gol-4 asist
- Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 23 maç-2 gol-2 asist
- Avrupa Şampiyonası: 9 maç-1 gol-1 asist
- Dünya Kupası Elemeleri: 19 maç-5 gol-6 asist
- UEFA Uluslar Ligi: 20 maç-6 gol-2 asist
- Toplam: 97 maç-21 gol-15 asist
LEFTER VE CENK'İ YAKALADI
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 6 Eylül 2013 tarihinde ilk kez giydiği milli formayla 97 mücadeleye çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, listenin 4. basamağındaki 21 gollü Lefter Küçükandonyadis ve Cenk Tosun'u yakaladı.