Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran birleşiyor mu? Sürpriz açıklama

Süper Lig devi Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30'da Chobani Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenecek. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

HAKAN BİLAL KUTLUALP'TEN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp, seçim gündemine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hakan Bilal Kutlualp, bir diğer başkan adayı Sadettin Saran ile seçim öncesi birleşme ihtimalini değerlendirdi.

''24 SAATTE HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR''

Kutlualp, yaptığı açıklamada "Camiada Sadettin Saran'la birleşmemize yönelik bir istek var. Sadettin Bey tarafından da böyle bir stratejik istek var. Ama somut bir şey yok. 24 saatte her şey değişebilir." ifadelerini kullandı.