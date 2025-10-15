Haftalardır otelde kalıyorlardı! Galatasaraylı yıldızın yeni evinin manzarası büyüledi

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, bir süredir ailesiyle birlikte otelde yaşıyordu. Ailesiyle birlikte yeni evine geçen 34 yaşındaki oyuncunun yaşadığı yer de ortaya çıktı.

BOĞAZ MANZARASI DİKKAT ÇEKTİ

İlkay Gündoğan'ın eşi, Sara Gündoğan, yeni evinden bir paylaşım yaparak sevenlerine müjdeyi verdi. Sara Gündoğan yaptığı paylaşımda, evin manzarası ve iç dizaynını takipçilerine sundu ve 'Düzenlenecek birkaç şey daha var ama evimizdeyiz' notunu düştü.

BÜYÜK BEĞENİ ÇEKTİ

İstanbul Boğazı'na baktığı görülen evin manzarası, iç dizaynı ve konumu, ünlü futbolcu ve eşinin sevenleri tarafından sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

İşte İlkay Gündoğan'ın evinden görüntüler;