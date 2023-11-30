Hacılar Erciyesspor Şampiyonluk Yarışında

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, şampiyonluk yarışı içerisinde olmak istiyor. Antrenör Emin Altındağ, "Kalan maçlarımızı kazanmak hedefindeyiz" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta yer alan Hacılar Erciyesspor, hedefini zirve olarak belirledi. Erzincan Ulalarspor galibiyeti sonrasında bu hafta sahasında oynayacağı Malatyaspor maçını da kazanmak isteyen sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.

Hacılar Erciyesspor antrenörü Emin Altındağ, ligdeki ilk hedeflerinin Kayseri'nin bir diğer BAL takımı Develigücü'nü geride bırakmak olduğunu ancak esas hedeflerinin zirve yarışı içerisinde yer almak olduğunu söyledi. Emin Altındağ, "Birbirinden önemli maçlar oynayacağız. Önce Malatyaspor, ardından 12 Bingölspor ve Yozgat Bozokspor maçlarına çıkacağız. Bu 3 maçtan alacağımız galibiyetler bizi oldukça önemli bir noktaya taşıyacak. Bunun bilinci içerisinde çalışıyoruz. En önemli hedefimiz şampiyonluk yarışı içerisinde olmak. Bunu başarırsak ne mutlu bize. Başaramazsak da en iyi mücadeleyi göstermek arzusundayız" dedi. - KAYSERİ