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Haaland Brezilya'yı yıktı, Norveç çeyrek finalde

Haaland Brezilya'yı yıktı, Norveç çeyrek finalde
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FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Norveç, Erling Haaland'ın iki golüyle Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Brezilya turnuvaya veda etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Norveç, Brezilya'yı Erling Haaland'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Sambacılar ise turnuvaya veda etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya ile Norveç, New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. ABD'li hakem Ismail Elfath'ın yönettiği mücadelenin 14. dakikasında Brezilya'nın kazandığı penaltı atışında Bruno Guimaraes, topu ağlarla buluşturamayınca ilk yarı golsüz sona erdi. 79. dakikada Erling Haaland, kafayla topu filelere göndererek Norveç'i 1-0 öne geçirdi. 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haaland, skoru 2-0'a getirdi. 90+10. dakikada Brezilya'nın kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Neymar, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da mücadele Norveç'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Norveç, çeyrek finale çıkarken, Sambacılar ise turnuvadan elendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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