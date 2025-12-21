Haberler

Güzin Müjde Karakaşlı bilardoda üst üste 2 kez genel klasman şampiyonu oldu

Güzin Müjde Karakaşlı bilardoda üst üste 2 kez genel klasman şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Ankara'da düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası Kadınlar 2'nci Etap ve Final etabını kazanarak üst üste ikinci kez genel klasman şampiyonu oldu. Finalde güçlü bir performans sergileyen Karakaşlı, altın madalyayı kazanarak önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

MİLLİ bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Ankara'da düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası Kadınlar 2'nci Etap ve Final etabında üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Türkiye Bilardo Şampiyonası Kadınlar 2'nci Etap ve Final Etabı, 16-20 Aralık tarihleri arasında Ankara'da düzenlendi. Güzin Müjde Karakaşlı turnuvaların her ikisini de kazanarak üst üste 2 kez genel klasman şampiyonu oldu. Finalde sergilediği etkili performansıyla göz dolduran Karakaşlı, moladan önceki ıstakada 12'inci vuruş sayısında skor 14-7 iken çektiği 7 sayılık seri ile molaya 21-7 çıkmayı başardı. Güzin Müjde Karakaşlı, Milli takım arkadaşı Gülşen Degener karşısında 22 ıstakada 30-12 skorla galip gelmeyi başararak altın madalya uzanırken bu skor son yıllarda oynanan en yüksek ortalamalı maçlardan biri olarak kayıtlara geçti. Avrupa Şampiyonu milli sporcu önümüzdeki sene Antalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Kadınlar Milli Takımını 1' inci oyuncu olarak temsil edecek ve ferdi müsabakalarda ülkemiz adına yarışacak. Ayrıca Eylül ayında Fransa'da düzenlenecek Kadınlar Dünya Şampiyonasında madalya için mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Meclis'teki bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar

Bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökhan:

Kripto paraların riskli olduğunu biliyordum, ancak NelsonFY benim için oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Yatırımım muazzam bir şekilde büyüyerek 543.000 dolara ulaştı ve kârımı çoktan çektim. Gerçek kripto para büyümesi arayan herkes TeIegram'dan "NildaSGNL" onunla iletişime geçmeli. *

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 9 ölü

Eğlence mekanına gece yarısı silahlı saldırı: 9 ölü
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Forkliftin altında kalan işçi öldü

Çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
title