'Güvende değilim, Türkiye'de kalamam' diyen Josef'ten olay karar! Taraftar küplere bindi

Olaylı Ankaragücü maçından sonra gözyaşlarıyla yaptığı basın toplantısında, "Bu ligde güvende değilim, Türkiye'de kalamam" diyen Josef de Souza çabuk çark etti. Josef de Souza, kulüple yeni anlaşma yapmak için masaya oturuyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar, Josef'in takımda kalmaması için yönetime çağrı yaptı.

Sezon başındaki olaylı Ankaragücü maçından sonra ayrılık açıklaması yapan Brezilyalı oyuncu Josef de Souza'nın yeni sözleşme için görüşme yaptığı haberleri taraftarı çıldırdı. NTV'nin haberine göre; Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Josef de Souza, kulüple bir yıllık yeni anlaşma imzalamaya hazır.

"TÜRKİYE'DE KALAMAM"

Josef de Souza, Ankaragücü maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde durmak istemiyorum. Önümüzdeki sezon burada kalmayacağım" açıklamasını yapmıştı.

TARAFTAR KÜPLERE BİNDİ

Siyah-Beyazlı taraftarlar sert açıklamalar yapan Josef'in çark etmesiyle küplere bindi. Sosyal medyadan yönetime sözleşme imzalanmaması için çağrı yapıldı.

Sosyal medyadaki bazı tepkiler: