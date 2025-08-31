Güroymak'ta Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası Düzenlendi

Bitlis'in Güroymak İlçe Müftülüğü ile Güroymak Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğiyle Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası düzenlendi.

Kur'an kursu öğrencileri arasında düzenlenen futbol turnuvası, yoğun ilgi ve heyecanla tamamlandı. 16 takımın katıldığı turnuvada öğrenciler hem sporun ruhunu yaşadı hem de kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi. Turnuva sonunda birinci olan takıma 2 bin TL para ödülü verilirken, birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlar yemek programıyla ödüllendirildi.

Etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Rıdvan Çelik, yaz Kur'an kurslarında sadece dini eğitimin değil, aynı zamanda ahlaki, sosyal ve sportif gelişime katkı sağlayacak etkinliklere de önem verildiğini belirtti. Çelik, "Bugün burada çocuklarımızın hem sahada mücadele ettiklerine hem de kardeşlik ve dostluk duygularını pekiştirdiklerine şahit olduk. Spor, gençlerimizin enerjilerini doğru şekilde yönlendirmeleri ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için önemli bir araçtır. Emeği geçen hocalarımıza, öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Güroymak Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Sıracettin Şahsuvaroğlu da turnuvanın önemine dikkat çekerek, "Gençlerimizi hem dini hem de sosyal yönden desteklemek amacıyla her fırsatta ilçe müftülüğümüz ile iş birliği yapmaya devam ediyoruz. Bu turnuvada çocuklarımızın hem eğlendiğini hem de centilmence mücadele ettiğini görmek bizleri mutlu etti. Amacımız geleceğimiz olan yavrularımıza hem değerlerimizi öğretmek hem de sporu sevdirmektir. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Program, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim edilmesi ile sona erdi. - BİTLİS