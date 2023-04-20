Güreşte kadın millilerden 1 altın 2 bronz madalya
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Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'de devam eden 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda günü 3 madalya ile tamamladı.
Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'de devam eden 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda günü 3 madalya ile tamamladı.
Zagrep'de devam eden 2023 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar, Avusturyalı Martina Kuenz'i 2-2 avantaj puan üstünlüğüyle yenerek 6'ncı kez Avrupa şampiyonu oldu. Evin Demirhan Yavuz ve Nesrin Baş ise bronz madalya kazandılar.2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, çeyrek finalde Romen Catalina Axente'yi (10-0) sayı tuşu ile yendi. Yarı finalde ise Ukraynalı Anastasia Osnıach'i (14-4) sayı tuşu ile yendi ve finale yükseldi. Yasemin Adar, 6'ncı Avrupa şampiyonluğu için akşam seansında Avusturyalı Martina Kuenz karşılaştı. Maçın ilk dakikalarında rakibini bastırarak yerde 2 puan aldı. Adar, ilk devreyi kontrollü güreşerek Martina Kuenz karşısında ikinci devreye 2-0 önde başladı. Atak güreşen Kuenz karşısında kontrolü hiç bırakmayan milli güreşçi Yasemin Adar, maçın ilk pasif uyarısını aldı. Rakibine pasif güreştiği için 1 puan verdi ve son dakikaya minder dışına kaçtığı için skor 2-2 oldu. Eşitlikle son 30 saniyeye giren son Avrupa şampiyonu Yasemin Adar, maçı avantaj puanıyla kazanarak 6'ncı kez Avrupa şampiyonu oldu.YASEMİN ADAR 6'NCI DEFA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDEYasemin adar 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2022 yıllarında altın madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar bu yılda şampiyon olarak altın madalya sayısını 6'ya yükseltti.EVİN VE NESRİN'DEN BRONZ MADALYAKadın millilerde 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, Polonyalı Anna Lukasiak'ı 6-2 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. 68 kiloda mücadele eden Nesrin Baş'ın rakibi Çekyalı Adela Handzlickova sakatlğı nedeniyle maça çıkamadı ve Nesrin Baş bronz madalya kazandı.BUSE ÇAVUŞOĞLU TOSUN FİNALDE72 kg Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde Rus asıllı Avrupa Şampiyonu İsrail'den İlena Kratysh'i (6-0) öndeyken tuşla yendi. Yarı finalde ise İtalyan Dalma Caneva'yı (10-0) teknik üstünlükle yenerek adını finale yazdırdı. Buse, altın madalya için finalde Romen Aleksandra Nicoleta Angel ile karşılaşacak.BRONZ MADALYA İÇİN ÜÇ SPORCU MİNDERE ÇIKACAK53 kiloda Zeynep Yetgil, bronz madalya için Azerbaycanlı Turkan Nasırova karşısında madalya mücadelesi verecek.62 kiloda ise Selvi İlyasoğlu, repesajda Romen Amina Roxana Capezan ile karşılaşacak. Rakibini yenerse bronz madalya için Avrupa Şampiyonu Bulgar Bilyana Dudova ile karşısında madalya için mücadele edecek.
65 kiloda Büşra Efe ise Romen Kriszta Tunde Incze ile bronz madalya mücadelesi verecek