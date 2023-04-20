Güreşte kadın millilerden 1 altın 2 bronz madalya

Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'de devam eden 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda günü 3 madalya ile tamamladı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'de devam eden 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda günü 3 madalya ile tamamladı.

Zagrep'de devam eden 2023 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar, Avusturyalı Martina Kuenz'i 2-2 avantaj puan üstünlüğüyle yenerek 6'ncı kez Avrupa şampiyonu oldu. Evin Demirhan Yavuz ve Nesrin Baş ise bronz madalya kazandılar.

65 kiloda Büşra Efe ise Romen Kriszta Tunde Incze ile bronz madalya mücadelesi verecek