Gürcistan, Türkiye ile Maça Hazırlanmak İçin Kocaeli'ye Geldi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Gürcistan, Kocaeli'ye geldi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4'üncü maçında 14 Eylül Salı günü saat 21.45'de Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda,Gürcistan'ı konuk edecek. Bu müsabaka için Gürcistan, özel uçakla İspanya'dan, Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanı'na geldi. Kafile, buradan otobüsle Başiskele ilçesindeki konaklayacağı otele geçti.