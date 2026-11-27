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FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu maçında Gürcistan, uzatmada Yunanistan'ı 92-88 yendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, ilk çeyreği 27-20 önde bitirdi. İkinci periyotta etkili hücum eden Gürcistan, devre arasına 41-38 üstün girdi.

Üçüncü çeyreği konuk takımın 61-59 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın normal süresi, 75-75 eşitlikle sona erdi ve uzatma periyoduna geçildi.

Uzatma periyodunun bitimine bir dakika 27 saniye kala 7 sayı farkla (86-79) geriye düşen Gürcistan, kalan bölümde 13-2'lik skor üstünlüğü kurarak mücadeleyi 92-88 kazandı.

Son bölümde kritik serbest atışlara imza atan isimlerden Marcquise Reed 30 ve Tornike Shengelia 25 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi ülkede Konstantinos Mitoglou'nun 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Gürcistan, 6. galibiyetini alarak 3. sıraya yerleşti. Yunanistan ise ilk üç takımın Dünya Kupası bileti alacağı grupta 5. mağlubiyetini yaşadı ve 5. sırada kaldı.

Kaynak: AA