Günlerdir bekletiliyordu! Hatayspor'lu Atsu, ülkesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'daki depreme evinde yakalanmasının ardından on ikinci günde enkaz altından cansız bedeni çıkarılan 31 yaşındaki futbolcunun naaşı, ülkesine gönderilmişti. Uzun bir süredir taziyeler için bekletilen ve ülke geleneklerince anma programları yapılan cenaze töreni büyük bir kalabalık eşliğinde düzenlendi.

GELENEKLERE GÖRE UĞURLANDI

Düzenlenen cenaze törenine, Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, Atsu'nun yakınlarıyla bir araya gelerek taziyelerini iletti. Tören anma mahiyetindeki çeşitli dans figürleri, müzik sesleri ve yakılan tütsüler eşliğinde yapıldı. Atsu'nun cenazesi, memleketi Greater Akra vilayetine bağlı Dogobome bölgesinde toprağa verildi.

ÜNLÜ FUTBOLCULAR DA TÖRENE KATILDI

Atsu'nun cenaze törenine ülke futbolundan, siyasetçilere kadar bir çok kişi katıldı. Devlet evindeki törene basın mensupları akreditasyonla alındı. Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Chris Hughton, Togolu ünlü futbolcu Emmanuel Adebayor, Sulley Muntari, Asamoah Gyan, Agyeman Badu ve Haminu Dramani gibi bir çok futbolcu da meslektaşlarını son yolculuğuna uğurlamak için hazır bulundu.