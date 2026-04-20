Güney Amerika Rallisi'ndeki kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Arjantin'in Cordoba kentinde düzenlenen Güney Amerika Rallisi sırasında bir aracın takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından final etabı iptal edildi ve yetkililer soruşturma başlattı.

Mina Clavero bölgesindeki Giulio Cesare etabında Paraguaylı pilotlar Didier Arias ve Hector Nunez'in kullandığı araç, takla atarak seyircilerin arasına savruldu.

Kazada, seyircilerden 25 yaşındaki 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen acil müdahale ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından final etabı iptal edilirken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Güney Amerika'nın ralli zirvesi: CODASUR şampiyonası

Güney Amerika Otomobil Sporları Konfederasyonu (CODASUR) tarafından FIA çatısı altında düzenlenen ralli şampiyonası, kıtanın en prestijli organizasyonları arasında yer alıyor.

Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Bolivya'dan önde gelen pilotların katıldığı şampiyona, Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak nitelendiriliyor.

Rallinin önemli merkezlerinden biri olan Arjantin'in Cordoba eyaleti ise bu sporun en yoğun ilgi gördüğü bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Bölge, dünya ralli tarihinde seyirci rekorlarının kırıldığı etaplara ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
