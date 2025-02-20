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Günay ilk yarıya damga vurdu: Galatasaray kalesinde inanılmaz pozisyon

Günay ilk yarıya damga vurdu: Galatasaray kalesinde inanılmaz pozisyon
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Galatasaray'da Muslera'nın yerine AZ Alkmaar karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Günay Güvenç, Sarı-kırmızılıların 1-0 geride kapattığı ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Tecrübeli eldiven çok kritik pozisyonlarda gole izin vermezken, 13. dakikada sarı-kırmızılıların kalesinde yaşanan pozisyon ilk 45 dakikaya damga vurdu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Muslera'nın yerine kaleyi teslim ettiği Günay Güvenç, ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla ön plana çıkan isim oldu.

MIJNANS'A GEÇİT VERMEDİ

Karşılaşmanın 5. dakikasında sol kanattan etkili bir hücum geliştiren AZ Alkmaar'da Peer Koopmeiners'ın pasında sol çaprazda karşı karşıya kalan Sven Mijnans'ın şutunu Günay Güvenç kornere çeldi.

ÖNCE GÜNAY, SONRA ÇİZGİ ÖNÜNDE SANCHEZ

Galatasaray kalesi bu pozisyonun ardından 13. dakikada bir tehlike daha yaşandı. Konuk takımın yine sol kanattan geliştirdiği ve merkeze doğru çevirdiği topa Parrot vurdu, savunmadan dönen top arka alanda Poku'nun önünde kaldı. Poku'nun vuruşunu Günay çıkardı, ardından Belic'ten gelen vuruşu ise Davinson Sanchez çizginin hemen önünden çıkarttı.

İşte o anlar;

Günay devleşti: Galatasaray kalesinde inanılmaz pozisyonGÖRÜNTÜ: TRT1

Günay devleşti: Galatasaray kalesinde inanılmaz pozisyonGÖRÜNTÜ: TRT1

Günay devleşti: Galatasaray kalesinde inanılmaz pozisyonGÖRÜNTÜ: TRT1

Günay devleşti: Galatasaray kalesinde inanılmaz pozisyonGÖRÜNTÜ: TRT1

Günay devleşti: Galatasaray kalesinde inanılmaz pozisyonGÖRÜNTÜ: TRT1

ÜST ÜSTE İKİ KURTARIŞ DAHA YAPTI

Günay Güvenç, bu pozisyonların ardından kurtarışlarına devam etti. 26. dakikada Galatasaray savunmasının uzaklaştırdığı topa Belic'in ceza sahası dışından gelişine vurduğu şutu Günay, parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Tecrübeli eldiven, 1 dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı ve Parrot'un pasıyla sol çaprazda kendisiyle karşı karşıya kalan David Moeller Wolfe'un şutunda gole izin vermedi.

43. DAKİKADA GOL ENGEL OLAMADI

Yaptığı kurtarışlarla yıldızlaşan Günay Güvenç, 43. dakikada ise kalesinde gole engel olamadı. Poku'nun ceza sahası sağ çaprazında sıfıra inerek içeriye çevirdiği topa Maikuma yakın direkte vuruşunu yaptı. savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. Konuk takımı 1-0 öne geçiren bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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