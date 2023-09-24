Gümüşhane'de Avrupa Spor Haftası kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

Gümüşhane'de Avrupa Spor Haftası kutlama programı kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağından başlayan yürüyüş Limni Gölü Tabiat Parkına kadar olan 5 kilometrelik alanda gerçekleşti.

Vali Alper Tanrısever, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay'ın da katıldığı etkinlikte şapkası ve tişörtünü giyen 145 kişi orman içinden temiz havada yürüyüş yapma fırsatı buldu.

Pusetlerin içinde getirdikleri küçük çocuklarıyla annelerin de katıldığı etkinlik etrafını sarmalayan çam ormanları, yeşil dokusu, temiz havası, eşsiz doğası ve denizden 2 bin 24 metre yükseklikte yer alan Zigana'nın nazar boncuğu Limni Gölü Tabiat Parkında son bulurken burada katılımcılara çorba ikram edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen etkinliğin ardından açıklama yapan Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında kayıtlı 384 kilometrelik kültür rotası bulunan Gümüşhane'ye tüm vatandaşları davet ederek, "Bu yürüyüş hem hareket etmemiz, vücudumuzu zinde tutması hem de doğal güzellikleri görmemiz bakımından bizim için çok iyi oldu. Sadece Gümüşhane insanını değil çevre illeri ve tüm Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Bu harika coğrafyayı görsünler, harika iklimde yürüyüşlerini, sporlarını rahatlıkla yapabilirler" dedi.

23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'de 10 ilde düzenlenen bu etkinlikte Gümüşhane'nin doğal güzellikleri arasında gençlerle birlikte doğa yürüyüşü yaptıklarını ifade eden Vali Tanrısever, "Zigana dağında kayak tesislerinin olduğu alandan başlayarak yine Zigana Dağının eteklerinde bulunan doğa harikası Limni Gölü Tabiat Parkına kadar ilkokuldan başlayıp üniversite öğrencilerine kadar gençlerimizle yürüdük" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Antrenör Derya Genç ise "Bugün Avrupa Spor Haftası nedeniyle Gümüşhane'de düzenlenen yürüyüşe katılarak Limni Gölü Tabiat Parkına geldik. Parkurumuzda ormanların arasından geçerek kuş sesleri eşliğinde bir yürüyüş düzenledik. Biraz yorucu oldu ama manzara çok güzeldi, çok keyif aldık. İlk defa doğa yürüyüşüne katıldım. Gümüşhane'de bu tür etkinlikler çok güzel oluyor. Gümüşhane'nin birçok farklı güzel yeri var. Avrupa Spor Haftasında Gümüşhane'deki vatandaşlarımızı spor yapmaya, yürüyüş yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan sporculardan Elif Sultan Aydın, "Bugün yürüyüşe çıktık. Çok güzel bir manzarada yürüdüm. Çok yorulmadım. Ben daha önce de doğa yürüyüşü yaptım. Çok eğlenceli oluyor. Herkese sağlık için yürümelerini tavsiye ediyorum" dedi. - GÜMÜŞHANE