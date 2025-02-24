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Gültepespor, Kalespor'u Farklı Geçti

Gültepespor, Kalespor'u Farklı Geçti
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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Gültepespor, Kalespor ile oynadığı maçta ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda gösterdiği üstün performansla 6-1'lik galibiyet elde etti.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Gültepespor, ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı karşılaşmada Kalespor'u ikinci yarıda 6-1 mağlup ederek sezonu 3 puanla tamamladı.

Stat: Argıncık Stadı 1 No.lu Saha

Hakemler: M.Emin Varol, Umut Enes Kaya, Ensar Küçük

Gültepespor: Abdullah Aytekin, Samet Çakır, Arda Ekinci, Şeref Eren, Mustafa Gümüş (Dedehan Durmuş dk. 46), Cemalettin Berke Mavili (Gökhan Eren dk. 46), Hasan Efe, Yiğit Gürbüz, Ebubekir Düşgün, Onur Efe (Mustafa Demir dk. 46), Yavuz Selim

Kalespor: Yiğit Karaca, Samet Çadır, Mert Yalçınkaya, Ebubekir Aşık, Yusuf Tükel, Cenk Özdamar, Hüseyin Arda Kurtuluş, Emirhan Şen, Mevlüt İsa Ünal, Furkan Karataş, Enes Efe Yalçınkaya

Goller: Hasan Narin (dk. 48), Yavuz Selim (dk. 65, dk. 68, dk. 71 ve dk. 74), Mustafa Demir (dk. 80) (Gültepespor), Samet Çadır (dk. 12) (Kalespor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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