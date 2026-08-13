Süper Lig'de 69. Sezon Heyecanı Yarın Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, 88 günlük aranın ardından yarın başlayacak.

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 17 Mayıs'ta tamamlanan 2025-2026 sezonunun ardından Süper Lig'de 69. sezonun perdesi, Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak maçla İstanbul'da açılacak.

Türkiye'nin 13 ilinden 18 takım, 9 ay 9 gün (282 gün) sürecek toplam 306 maçlık periyotta hedefleri için mücadele edecek.

13 ilden 18 takım

Süper Lig'in 69. sezonunda 13 ilden 18 takım mücadele edecek.

Yeni sezonda İstanbul'dan 6 takım ( Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor) yer alacak.

Ligde Ankara'dan Gençlerbirliği, İzmir'den Göztepe, Trabzon'dan Trabzonspor, Konya'dan Konyaspor, Antalya'dan Corendon Alanyaspor, Kocaeli'den Kocaelispor, Samsun'dan Samsunspor, Gaziantep'ten Gaziantep FK, Rize'den Çaykur Rizespor, Erzurum'dan Erzurumspor FK, Diyarbakır'dan Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum'dan Çorum FK başarı peşinde koşacak.

18 takım mücadele verecek

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda 18 takım hedeflerinin peşinde olacak.

Ligde geride kalan 68 sezonun 32'sinde 18 takım, 20'sinde 16 ekip, 6'sında 20 takım, 3'ünde 17 ekip, 5'inde 19 takım, birer tanesinde de 21 ve 22 ekip mücadele etti.

Üç takım küme düşecek

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun sonunda 3 takım küme düşecek.

Ligi 16, 17 ve 18. sırada tamamlayacak 3 ekip, 2027-2028 sezonunda 1. Lig'de mücadele edecek.

İlk "büyük" maç 4. haftada

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk "büyük" karşılaşması, 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılacak.

Ligin 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, 8. haftasında ise Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'in 9. haftasında ise Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek.

Ligin 13. haftasında bir başka derbide Beşiktaş ile Galatasaray, 15. haftasında ise Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak.

Yabancı oyuncu kuralı

Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda takımlar, maç kadrosunda 10 yabancı futbolcusunu kriter aranmaksızın yazabilecek.

Bu futbolcuların dışında kulüpler, 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş yabancı 4 futbolcuyu da listesine alabilecek.

Kulüpler, A takım listesine 28 futbolcu yazabilecek.

Transfer dönemi

Futbolda 22 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 4 Eylül'de bitecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat 2027'de sona erecek.

Sezon 23 Mayıs 2027'de sona erecek

Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu, 14 Ağustos'ta başlayıp 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak.

Yeni sezon, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı, 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde oynanacak 16. hafta müsabakaları ile sona erecek.

Süper Lig'de ikinci devre 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Ligde mücadele 23 Mayıs 2027'de oynanacak son hafta maçlarıyla son bulacak.

Ligde ilk haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasının programı şöyle:

Yarın:

21.30 Galatasaray-Çorum FK (RAMS Park)

15 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

16 Ağustos Pazar:

19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Stadı henüz belli değil)

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor (Beşiktaş Park)

17 Ağustos Pazartesi:

21.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Kaynak: AA