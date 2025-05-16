Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu

Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu
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Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu
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Galatasaray, Victor Osimhen'i bir yıl daha takımda tutmak için sıradışı bir formül geliştirdi. Osimhen'e kendi bonservisine ortak olma teklifi yapacak olan Galatasaray, Nijeryalı golcünün çıkış bedelini Napoli'ye ödemeye hazır. Osimhen, gelecek yıl sonunda 75 milyon euronun üzerinde bir bedelle satılması halinde aradaki farkın yüzde 40'ını alacak.

Süper Lig devi Galatasaray yönetimi, taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Victor Osimhen'i bir yıl daha takımda tutmak adına çılgın bir formülü devreye sokmaya hazırlanıyor.

KENDİ BONSERVİSİNE ORTAK OLACAK

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Osimhen'e kendi bonservisine ortak olma teklifi yapacak. Nijeryalı golcünün çıkış bedelini Napoli'ye ödemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, Osimhen'e kendi bonservisinin karından yüzde 40 pay sunacak.

Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu

YÜZDE 40 VERİLECEK

Böylece gelecek yıl sonunda Osimhen'in 75 milyon euronun üzerinde bir bedelle satılması halinde aradaki farkın yüzde 40'ı oyuncuya verilecek. Böylece gelecek yıl sonunda Osimhen'in 75 milyon euronun üzerinde bir bedelle satılması halinde aradaki farkın yüzde 40'ı oyuncuya verilecek.

Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıNilay Durmaz:

İyice sacmaladilar ya. Ne osimhenmis arkadaş. 75 milyon euro bonservisi. Kendi de 15 milyon Euro ister en az. Paralara bak. Çeyreğini altyapıya harcasalar, diğer çeyreğini scout a harcasalar her sene 2 tane osimhen çıkarırlar. Yarısı da ceplerinde kalır alırsın 2/3 tane iyi topçu oynar.

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