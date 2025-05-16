Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu
Galatasaray, Victor Osimhen'i bir yıl daha takımda tutmak için sıradışı bir formül geliştirdi. Osimhen'e kendi bonservisine ortak olma teklifi yapacak olan Galatasaray, Nijeryalı golcünün çıkış bedelini Napoli'ye ödemeye hazır. Osimhen, gelecek yıl sonunda 75 milyon euronun üzerinde bir bedelle satılması halinde aradaki farkın yüzde 40'ını alacak.
Süper Lig devi Galatasaray yönetimi, taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Victor Osimhen'i bir yıl daha takımda tutmak adına çılgın bir formülü devreye sokmaya hazırlanıyor.
KENDİ BONSERVİSİNE ORTAK OLACAK
Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Osimhen'e kendi bonservisine ortak olma teklifi yapacak. Nijeryalı golcünün çıkış bedelini Napoli'ye ödemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, Osimhen'e kendi bonservisinin karından yüzde 40 pay sunacak.
YÜZDE 40 VERİLECEK
Böylece gelecek yıl sonunda Osimhen'in 75 milyon euronun üzerinde bir bedelle satılması halinde aradaki farkın yüzde 40'ı oyuncuya verilecek. Böylece gelecek yıl sonunda Osimhen'in 75 milyon euronun üzerinde bir bedelle satılması halinde aradaki farkın yüzde 40'ı oyuncuya verilecek.