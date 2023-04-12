Göztepe yeniden Süper Lig yolunda

SPOR Toto 1'inci Lig'de Göztepe fırtınası sert esmeye başladı. Süper Lig'deki 5 yıllık mücadelesinin ardından düştüğü ligde sezona tutuk başlayıp, ardından son haftaların en formda ekiplerinden olan sarı-kırmızılılar, deplasmanda önemli rakiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yenerek aylar sonra adını Play-Off potasına yazdırmayı başardı. Son olarak ligin 2'nci haftasında 5'inci sırada yer alan Göz-Göz, üst üste gelen galibiyetlerin ardından 50 puana yükselip 32'nci haftayı 6'ncı basamakta bitirmeyi garantiledi. Son olarak deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Göztepe, o maçın ardından çıktığı 8 müsabakada 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek müthiş bir çıkış yakaladı.

Bu periyotta evinde Boluspor ve Pendikspor'la berabere kalan İzmir temsilcisi, Altınordu, Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor (hükmen), Denizlispor, Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yenmeyi başardı. Ankara Keçiörengücü karşısında deplasmanda 2-0 öne geçen Göztepe, avantajını koruyamadı ve karşılaşma bir anda 2-2'ye geldi. Ancak pes etmeyen Göztepe, 82'de Mihojevic'in golüyle altın değerinde 3 puana uzandı. Karşılaşmanın ardından futbolcular, teknik ekip ve hafta içi Ankara'ya gelen taraftarın sevinçleri ise görülmeye değerdi.

"İzmir'e 3 puanla dönüyoruz. Şimdi 6'ncı sıradayız. Maç maç gidiyoruz. Ankara'da çok sevindik ancak unutmayalım pazar günü evimizde çok önemli bir karşılaşmaya daha çıkacağız. Eyüpspor müsabakası da bizim adımıza oldukça kritik. Biz maneviyatla, Göztepe ruhu ve arma sevdasıyla oynayan bir takımız. İlk İsyan Marşı 18 yıl önce Keçiörengücü deplasmanına giderken çıktı ve burada kazanıp Play-Off hattına girdik. Göztepe taraftarına bu galibiyet armağan olsun" diye konuştu.