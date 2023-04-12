Göztepe yeniden Süper Lig yolunda
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SPOR Toto 1'inci Lig'de Göztepe fırtınası sert esmeye başladı.
SPOR Toto 1'inci Lig'de Göztepe fırtınası sert esmeye başladı. Süper Lig'deki 5 yıllık mücadelesinin ardından düştüğü ligde sezona tutuk başlayıp, ardından son haftaların en formda ekiplerinden olan sarı-kırmızılılar, deplasmanda önemli rakiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yenerek aylar sonra adını Play-Off potasına yazdırmayı başardı. Son olarak ligin 2'nci haftasında 5'inci sırada yer alan Göz-Göz, üst üste gelen galibiyetlerin ardından 50 puana yükselip 32'nci haftayı 6'ncı basamakta bitirmeyi garantiledi. Son olarak deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Göztepe, o maçın ardından çıktığı 8 müsabakada 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek müthiş bir çıkış yakaladı.
Bu periyotta evinde Boluspor ve Pendikspor'la berabere kalan İzmir temsilcisi, Altınordu, Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor (hükmen), Denizlispor, Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yenmeyi başardı. Ankara Keçiörengücü karşısında deplasmanda 2-0 öne geçen Göztepe, avantajını koruyamadı ve karşılaşma bir anda 2-2'ye geldi. Ancak pes etmeyen Göztepe, 82'de Mihojevic'in golüyle altın değerinde 3 puana uzandı. Karşılaşmanın ardından futbolcular, teknik ekip ve hafta içi Ankara'ya gelen taraftarın sevinçleri ise görülmeye değerdi.ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞBüyük bir coşku yaşayan Göztepe, normal sezonun bitimine 6 maç kala eski mutlu günlerine geri döndü. Play-Off yolunda kalan haftalarda Eyüpspor, Altay, Manisa FK, Çaykur Rizespor ve Bodrumspor'la karşılaşıp, ligden çekilen Adanaspor'dan ise hükmen 3 puan alacak Göztepe'de Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu sezonun en önemli maçlarından birini kazandıklarını dile getirdi. Maçta müthiş bir enerji sarf fettiklerini ifade eden Özkayımoğlu, "Bizde muhteşem bir oyuncu grubu var. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Ayrıca muhteşem bir taraftarımız var. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Taraftarımız bizden vazgeçmiyor, oyuncularımız da sahada mücadeleden vazgeçmiyor" dedi. "İKİ GOL BİZE YAKIŞMADI"Karşılaşmada stoper Erhan'ın sakatlandığını ifade eden Şakir Özkayımoğlu, "Sahada 5 yabancı oyuncumuz bulunduğu için yedek stoperimiz Mihojevic'ti. O nedenle Palmer'ı oyundan çıkarıp Mihojevic'i sahaya sürdük. Yabancı kuralını bu şekilde dengeledik. Mihojevic de bize galibiyeti getiren golü attı. Ancak biz 5 dakika içinde kalemizde 2 gol birden gördük. En son 4 Aralık 2022 tarihinde Adanaspor'la deplasmanda oynadığımız maçta 2 gol yemiştik ve maç 2-2 sona ermişti. Bu bize yakışmadı" şeklinde konuştu. SIRADAKİ RAKİP EYÜPSPOR Bitime 6 maç kala Play-Off hattında olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Özkayımoğlu sözlerini şu şekilde tamamladı:
"İzmir'e 3 puanla dönüyoruz. Şimdi 6'ncı sıradayız. Maç maç gidiyoruz. Ankara'da çok sevindik ancak unutmayalım pazar günü evimizde çok önemli bir karşılaşmaya daha çıkacağız. Eyüpspor müsabakası da bizim adımıza oldukça kritik. Biz maneviyatla, Göztepe ruhu ve arma sevdasıyla oynayan bir takımız. İlk İsyan Marşı 18 yıl önce Keçiörengücü deplasmanına giderken çıktı ve burada kazanıp Play-Off hattına girdik. Göztepe taraftarına bu galibiyet armağan olsun" diye konuştu.- İzmir