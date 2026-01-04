Haberler

Göztepe yeni Romulo'sunu resmen duyurdu

Güncelleme:
Süper Lig ekibi Göztepe, 2005 doğumlu hücum oyuncusu Guilherme Luiz'i kadrosuna kattığını açıkladı. İzmir ekibi, genç oyuncu ile 4,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladı.

  • Göztepe, Brezilya'nın Ceara Sporting takımında forma giyen 20 yaşındaki hücum oyuncusu Guilherme Luiz Oliveira da Silva'yı kadrosuna kattı.
  • Guilherme Luiz ile 4,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzalandı.
  • Guilherme Luiz, kariyerinde şu ana dek 41 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan Göztepe, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

GUILHERME LUIZ GÖZTEPE'DE

İlk olarak İsviçreli ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes'i renklerine bağlayan İzmir temsilcisi, ardından Brezilya'nın Ceara Sporting takımında forma giyen 20 yaşındaki hücum oyuncusu Guilherme Luiz'i de kadrosuna kattı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Konuyla ilgili açıklama yapan Göztepe, "2005 doğumlu hücum oyuncusu Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Guilherme Luiz. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Kariyerinde şu ana dek 41 maça çıkan genç golcü, bu maçlarda 7 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.

